La farmacia comunale ora è da record

La farmacia comunale di Cerro Maggiore ora è da record.

Farmacia comunale sempre più in alto

"Farmacia comunale, il bilancio è da record per numero di utenti e marginalità raggiunta. L'utile è pari a 100mila euro". Così l'amministratore unico della farmacia comunale di via Cappuccini Andrea D'Aquila annuncia i dati del 2024, presentando in Consiglio comunale il pre consuntivo 2024 e descrivendo il Piano programma 2025-2027.

Dai quali emergono dati importanti: fatturato in crescita di circa il 15% rispetto al 2023, quasi 400 servizi erogati in un anno, una marginalità che continua a migliorare ed un utile complessivo che supererà i 100mila euro nel 2024 con una stima di utili di oltre 500mila entro il 2027.

"I principali indicatori sono sopra la media: è cresciuto il numero di clienti e con esso il fatturato complessivo, ma cosa ancor più importante, sono cresciute anche le vendite di tutti quei prodotti commerciali che migliorano il servizio reso della farmacia - è stato ricordato - In più, dopo l'introduzione dell'orario continuato e l’installazione di un distributore automatico che funziona h24, sono stati predisposti una serie di servizi di prossimità che stanno funzionando bene. Evidentemente, come giustamente segnalato anche dal consigliere di minoranza Roberta Cè, per continuare a crescere abbiamo bisogno di più spazio, perché una farmacia moderna, che vuole incrementare i servizi per i propri utenti, deve avere standard ben diversi da quelli attuali".

La soddisfazione del Comune

Soddisfazione anche dall’assessore al Bilancio Matteo Bocca: