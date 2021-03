La consigliera Scurati: “Milano-Mortara non più rinviabile”

“Un progetto non più rinviabile che permetterebbe di efficientare il trasporto dei numerosi pendolari senza appesantire il traffico”, così la consigliera regionale Silvia Scurati (Lega), che fa eco all’intervento dell’assessore regionale Terzi.

La consigliera Scurati fa sponda al suo assessore

La consigliera regionale della Lega si è espressa in merito alla lettera scritta dall’Assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi al ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini e all’amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani. per sbloccare il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara.

“Milano-Mortara non più rinviabile”

“Questa tratta riveste una notevole importanza strategica, come da sempre sostenuto da Regione Lombardia, per il sistema dei trasporti della Città Metropolitana di Milano. Migliaia di cittadini infatti la percorrono quotidianamente per esigenze di lavoro e di studio. Ad ogni modo resta chiara la nostra sollecitazione al Governo per migliorare il trasporto pubblico locale lombardo”, incalza.