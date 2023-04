La consigliera Elena Lovati si dimette: ecco chi entra al suo posto

Elena Lovati fa un passo di lato: l’ex candidata sindaco del gruppo Rilanciamo Vittuone alle elezioni del 2020 e oggi consigliera di opposizione, ha deciso di dimettersi per "questioni professionali".

Una decisione non certo presa a cuor leggero, ma inevitabile e che è stata ufficializzata nella seduta consiliare di giovedì 30 marzo 2023.

"Purtroppo ho un nuovo incarico lavorativo che mi occupa davvero tanto tempo - ha affermato - Non solo sarò impegnata tutti i giorni, ma anche fino a sera; quindi mi resterebbe davvero poco tempo per lavorare bene sulle questioni amministrative del paese. Anche l’ultimo Consiglio comunale (quello che si è svolto ieri, giovedì, ndr.) è stato convocato per le 19, per me un orario impossibile per essere presente. A me piace fare le cose con criterio e quindi, visto come stanno le cose, ho preferito decidere di dimettermi".