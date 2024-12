Il consigliere comunale Elena Comerio di Vittuone ha voluto commentare il suo passaggio a Forza Italia.

La consigliera Comerio passa a Forza Italia

“Ogni volta che l’Amministrazione (s)parla di me, si dimentica il tassello fondamentale della narrazione: il sindaco mi ha ritirato le deleghe il 25 giugno, senza preavviso, da un giorno all’altro”.

Sono le prima parole della dr.ssa Elena Comerio Consigliere Comunale che ha aderito al progetto di Forza Italia.

“Non ho fatto nulla di grave perché mi venissero tolte le deleghe; svolgevo il mio compito con responsabilità politica, chiedevo chiarezza, come i cittadini, e domandavo che venissero rivalutate le priorità e alcune decisioni, come lo spostamento del mercato e la realizzazione dell’ambulatorio in via Zara, alla luce dei costi elevati dei progetti e delle attuali esigenze di Vittuone e di noi vittuonesi. Il Sindaco si deve essere accorta che ero troppo dinamica per la loro lentezza amministrativa e ha deciso di cambiare. Io continuerò a lavorare con abnegazione ed impegno sia per i 110 cittadini che mi hanno dato la loro fiducia con il loro voto sia per tutti i vittuonesi”.

La decisione di passare a Forza Italia

Comerio precisa che “Ero in una lista civica, come indipendente mai stata iscritta ad alcun partito. Ho deciso di entrare nel gruppo di Tenti-Bagatti e in seguito di aderire al progetto di Forza Italia poiché lo ritengo maggiormente in linea con la mia posizione politica moderata e perché ho finalmente trovato un gruppo di persone affini ai miei valori e alla mia visione, con cui si riesce a collaborare, a confrontarsi nel rispetto e nell’ascolto reciproco, a cooperare in sinergia e in comunione di intenti”.

In conclusione i ringraziamenti “Ringrazio l’On. Sorte, Segretario Regionale di FI, per le sue preziose parole, Enzo Tenti, Vice-Segretario Regionale, per le sue competenze politiche e per aver avuto l’opportunità di conoscere la bellezza del suo animo e quello di Claudio, Riccardo, Emanuela e Claudia. Un grazie a “La Voce di Vittuone” e un caro saluto a tutti i nostri concittadini. Buon Natale! Che la Luce guidi le nostre menti e l’Amore preceda i nostri passi”.