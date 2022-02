La campagna elettorale di Progetto Magenta parte con l'ironia

Politica

La candidata sindaco di Magenta Silvia Minardi è partita con la sua campagna elettorale.

Parte con ironia e con l'hastag #tutta colpa della Minardi la campagna elettorale di Progetto Magenta in vista delle elezioni della prossima primavera.

La partenza della campagna elettorale

In vista delle prossime elezioni in primavera iniziano a muoversi i partiti con la partenza della campagna elettorale. A partire con grande ironia la lista civica Progetto Magenta, oggi all'opposizione in Consiglio comunale.

"Le prime avvisaglie sono apparse domenica: un post e i vincitori di Sanremo in evidenza e un hashtag insolito #tuttacolpadellaminardi - hanno scritto i rappresentanti della lista - È iniziata così la prima campagna social 2022 di Progetto Magenta: con i “brividi” che dall’Ariston sono arrivati fino a noi. È proseguita martedì con un post sui lavori del Comune in via Santa Crescenzia hanno fatto impazzire il traffico di chi portava i figli a scuola. E il cellulare di Progetto Magenta riceveva messaggi di protesta e di fastidio. E ovviamente come per la canzone vincitrice di Sanremo, non poteva essere che #colpa della Minardi".

I problemi della città

Sempre con ironia il gruppo ha voluto poi elencare tutto quanto non è andato bene negli ultimi mesi:

"E del resto non è vero che da mesi, secondo alcuni rappresentanti delle due Amministrazioni che hanno governato Magenta negli ultimi 10 anni e secondo qualcuno che tifa per loro su vari canali, non è sempre #tuttacolpadellaminardi? - si legge - E allora diciamolo. Se grazie alle ultime Amministrazioni comunali, ci sono le buche per le strade, se i pali sono sempre più storti, se la passerella pedonale di Pontevecchio chiude dall’oggi al domani, se il traffico impazzisce e se a fronte di un silos da 270 posti sempre vuoto, di parcheggi in città non se ne trovano, se la città è al buio ma le luci nei parchi sono accese tutto il giorno, se se se se se.....Come fa a non essere colpa della Minardi? E non ovviamente di chi ha governato la città in questi lunghi 10 anni? Sarebbe #tuttacolpadellaminardi se il centro-PD perdesse le elezioni e se il centro-Lega non trovasse il candidato sindaco. Sarebbe #tuttacolpadellaminardi se Magenta nel 2022 rieleggesse una sindaca o eleggesse un sindaco che, grazie alla sua comprovata competenza ed esperienza negli ultimi 10 anni, porterebbero le lancette dell’orologio a Magenta sempre più indietro (che più di quello che hanno fatto già è da record).

Il primo incontro il prossimo 19 febbraio