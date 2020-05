Italia Viva: ecco i coordinatori dell’Altomilanese

Italia Viva: sono Eleonora Pradal (Parabiago) e Giovanni Cozzi (Cerro Maggiore) i due coordinatori dell’Altomilanese.

L’Altomilanese ha il coordinamento di Italia Viva

L’Altomilanese ha il proprio coordinamento di Italia Viva. I Coordinatori dell’Area Metropolitana Milanese Gianluca Pomo e Lucia Caridi hanno definito in piena sintonia con lo statuto di Italia Viva che la formazione politica verrà coordinata a livello zonale da Eleonora Pradal (Parabiago) e Giovanni Cozzi (attivo politicamente a Cerro Maggiore) – nella foto qui in basso.

Gli obiettivi

I Comuni dell’Altomilanese si sviluppano da un lato sull’asse del Sempione e dall’altro sul territorio del Castanese . L’area copre più di 20 comuni alcuni dei quali saranno chiamati ad elezioni nel breve periodo.

“Il primo obiettivo dei Coordinatori sarà quello di radicare la presenza di Italia Viva sul territorio attraverso incontri a tema aperti a professionisti dei vari settori tematici – hanno scritto da Italia Viva – Gli incontri sono già partiti ed in piena continuità con lo spirito della Leopolda l’obiettivo è quello di sviluppare le politiche migliori attraverso le singole esperienze dei cittadini che parteciperanno attivamente ai futuri progetti. Sono molteplici le possibilità di aderire alla formazione coordinata a livello nazionale da Teresa Bellanova ed Ettore Rosato: dalla semplice iscrizione alla piattaforma www.italiaviva.it , all’adesione ai comitati tematici (https://www.italiaviva.it/comitati), alla costituzione di comitati di Italia Viva fino al tesseramento (https://www.italiaviva.it/iscriviti_mail).

I due coordinatori sono già al lavoro sul territorio per predisporre il lavoro utile ai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi che riguardano i comuni di Legnano, Parabiago e Cuggiono. Per prendere contatto con loro si invita a scrivere a italiaviva.altomilanese@gmail.com”.

