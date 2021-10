Legnano

La richiesta dell'onorevole Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia durante la cerimonia di commemorazione

"Intitolate questa piazza a Norma Cossetto": la richiesta dell'onorevole Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia) durante la cerimonia di commemorazione.

"La piazza a Norma Cossetto"

La richiesta è stata rilanciata dall'onorevole Paola Frassinetti, esponente di Fratelli d'Italia: "Intitolare i giardini di viale Gorizia, angolo via Guerciotti a Norma Cossetto". Le dichiarazioni sono arrivate questa mattina, domenica 10 ottobre 2021, in occasione della a cerimonia di commemorazione di Cossetto, Martire delle Foibe e medaglia d'oro al valor civile. L'iniziativa è promossa da varie associazioni, dal Comitato 10 febbraio (che promuove il ricordo della tragedia degli italiani d'Istria e Dalmazia) e da Fratelli d'Italia. "Qui a Legnano siamo in un luogo non a caso ma che vorremmo fosse intitolato a Norma, c'è stata una mozione approvata da tutti per un luogo da intitolare alla nostra martire - ha affermato Frassinetti - E oggi ribadiamo la nostra volontà. Norma rimane per noi una stella polare".