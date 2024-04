Intitiolazione delle scuola a Levi Montalcini, Bareggio 2013: "Una decisione presa dopo sei anni"

Il Comitato Bareggio 2013 ha voluto commentare l'annuncio dell'intitolazione della scuola di Bareggio a Rita Levi Montalcini: "Una scelta arrivata dopo sei anni di ostruzionismo".

"Finalmente la scuola dell’infanzia di via Gallina avrà un nome e sarà quello scelto da insegnanti e genitori del Consiglio dell’Istituto Perlasca di Bareggio, Rita Levi di Montalcini - hanno affermato dal comitato - L’annuncio social con cui il Sindaco rende nota la decisione della Giunta del 10 aprile di accogliere la proposta della scuola arriva dopo sei anni da quando, il 20 ottobre 2018, il Consiglio della scuola scelse il nome della Montalcini per avere almeno un edificio scolastico intitolato a una donna, una scienziata che coltivò in prima persona i valori dello studio, dell’impegno e della ricerca, premio nobel per la medicina, prima donna a entrare nell’Accademia Pontifica delle scienze nonché senatrice a vita".

"La motivazione legata alla parità di genere venne qualificata come banale dal Sindaco Colombo nella comunicazione del 6 agosto 2019 con cui si appellò all’allora Ministro dell’Istruzione per intitolare, invece, diversamente la scuola. Un appello non previsto nella procedura ministeriale di intitolazione degli edifici scolastici (circolare n. 313 del 12 novembre 1980) che richiede, invece, un parere della Giunta da inviare all’ufficio scolastico regionale per permettere al Provveditore di decidere il nome. La Giunta in questi sei anni non si è mai espressa e ha così bloccato così l’iter di intitolazione lasciando la scuola senza nome".