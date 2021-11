Interventi stradali nella prima settimana di novembre

Legnano

Si comincerà da martedì 2. I lavori implicheranno la chiusura al traffico dalle 7.30 alle 17.30 di alcune vie

Dopo la festività dell’1 novembre riapriranno i cantieri stradali sulle vie Roma e XX Settembre. Ne dà comunicazione il Comune di Legnano.

Interventi stradali in via Roma

In via Roma, dove questa settimana si è lavorato per la riqualificazione dei marciapiedi nel primo tratto di strada, si comincerà da martedì 2 novembre con la fresatura del fondo per poi procedere con l’asfaltatura. Il tratto di via Roma interessato va da Piazza Frua a via della Vittoria; a seguire si provvederà all’asfaltatura del tratto fra via Cavour e via Calatafimi. I lavori implicheranno la chiusura al traffico dalle 7.30 alle 17.30.

Via XX Settembre

Proseguono i lavori anche su via XX Settembre nel tratto fra viale Lombardia e il confine con San Giorgio su Legnano, dove il traffico non sarò interrotto, ma ci sarà un semplice restringimento di carreggiata. Per il fine settimana e l’1 novembre, in vista dell’afflusso al cimitero, al Luna park e alla Fiera dei Morti sarà messo in sicurezza il cantiere all’imbocco di via per San Giorgio per la circolazione pedonale e predisposta apposita segnaletica.