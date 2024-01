Interpellanze a sindaco e Giunta, potranno presentarle anche i cittadini: la novità nel Consiglio comunale di Rescaldina.

Interpellanze a sindaco e Giunta anche dai cittadini

Si è completato il processo di semplificazione del regolamento del Consiglio comunale di Rescaldina. E si parte subito con una novità: "Nel merito del nuovo regolamento del Consiglio comunale, che entrerà in vigore nei termini di legge decorsi i tempi per la pubblicazione, sono state introdotte diverse modifiche in merito al funzionamento dei Consigli al fine di uno snellimento della burocrazia e della garanzia di una vera rappresentatività democratica, ma il risultato più importante è stato sicuramente quello di avere un nuovo documento improntato alla partecipazione, con la previsione di nuovi strumenti a servizio del cittadino, come ad esempio la possibilità per tutti i cittadini (e non più per i soli consiglieri) di presentare al sindaco e alla Giunta delle interpellanze, a cui si darà risposta all'inizio delle sedute di Consiglio, e la facoltà per i Presidenti delle Consulte Comunali di partecipare ai lavori, risultando invitati a tutte le sedute delle commissioni consiliari e potendo anche, in alcuni casi, intervenire nella seduta consiliare stessa - annuncia Gianluca Crugnola, assessore con Delega alla Semplificazione - Dal momento che le norme e il 'dato reale' sono in continuo cambiamento, si proseguirà anche in futuro sulla strada tracciata della semplificazione, aggiornando di volta in volta tutti i documenti che necessitino una nuova veste, mantenendo fermo l'obiettivo di garantire un Comune più semplice e più partecipato, sempre al fianco dei cittadini".

Gli altri provvedimenti

"Un processo che ha impegnato grandi energie, con un lavoro sommerso tutto interno alla macchina comunale, che ha portato a rivedere gli oltre 100 regolamenti presenti a giugno 2019 - prosegue Crugnola - Nei primi tre anni di lavoro sono stati riesaminati tutti i testi ancora in vigore con l'esito di 44 Regolamenti confermati, 31 rivisti anche con alcuni accorpamenti che ne hanno diminuito il numero a 23, e 22 totalmente abrogati perché ormai desueti o superati da altri regolamenti. Il risultato è stata una semplificazione di oltre il 40% di tutta la materia regolamentare, che si traduce in procedure più semplici, riferimenti aggiornati a beneficio sia dell’ufficio tenuto a rispettare la normativa, diventata più lineare e meno soggetta ad interpretazioni, che del cittadino che presenta le istanze e può verificarne agilmente i passaggi. L'ultimo anno è stato, invece, dedicato alla revisione dei due documenti principali dell’Ente (Statuto dell'Ente e regolamento del Consiglio comunale), sui quali la Conferenza dei Capigruppo ha svolto un accurato lavoro di analisi e di sintesi, con il prezioso aiuto degli Uffici comunali che hanno verificato l'attualità dei riferimenti normativi e la struttura organizzativa. Un lavoro corale e condiviso che ha portato ad approvare i nuovi testi all'unanimità del Consiglio comunale".