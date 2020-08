Insieme per Vittuone presenta i dodici candidati

E’ stato il primo a ufficializzare la propria candidatura a sindaco e ora è il primo anche a presentare la lista che lo sostiene alle elezioni amministrative del 20 e del 21 settembre. Antonio Miglio ha svelato i dodici candidati consiglieri di Insieme per Vittuone.

Insieme per Vittuone, i candidati

Claudia Bagatti (54 anni, dirigente), Monica Frontini (32, impiegata), Valeria Sturniolo (43, impiegata), Manuela Vecchiotti (62, pensionata), Ezio Manini (56, commerciante), Enzo Tenti (54, funzionario amministrativo), Doriano Baldi (60, sales manager), Riccardo Peri (24, studente), Tiziano Ranzani (59, impiegato), Marco Restelli (49, impiegato), Marco Tunesi (57, dirigente) e Claudio Zenaboni (42, impiegato).

Solo Bagatti, Tenti e Zenaboni erano nella lista di Insieme per Vittuone nel 2016, mentre Frontini e Manini erano candidati con Stefano Zancanaro. Gli altri nove, invece, sono alla prima esperienza politica.

“Squadra ben assortita”

«Abbiamo una squadra equilibrata e ben assortita, con persone competenti, appassionate e attive nel tessuto sociale di Vittuone affiancate da giovani con voglia di imparare – ha spiegato il candidato sindaco – Una squadra desiderosa di far rivivere un paese che negli ultimi anni si è “addormentato” per i motivi che tutti sappiamo».

“Nessun assessore esterno”

Per quanto riguarda la composizione della Giunta in caso di vittoria, Miglio ha le idee chiare anche se non si sbottona: «Ho in squadra tutte figure capaci e responsabili – ha concluso – Di certo non ricorrerò ad assessori esterni alla lista né tantomeno provenienti da fuori Vittuone».

