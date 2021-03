Insieme per Legnano rinnova il direttivo: Paolo Raimondi presidente

Insieme per Legnano, lista civica che fa parte della coalizione arancione del sindaco Lorenzo Radice, ha rinnovato le cariche elettive del presidente e del direttivo, che, come da statuto, hanno durata triennale.

Insieme per Legnano: ecco il nuovo direttivo

Nel corso dell’assemblea annuale dello scorso 20 febbraio 2021, Paolo Raimondi, socio di Insieme Per Legnano dal 2012 e già vicepresidente, è stato eletto presidente per i prossimi tre anni, mentre i nuovi nove membri del direttivo eletti sono: Davide Turri, Emanuela Roveda, Marco Castelletti, Barbara Delfini, Eligio Bonfrate, Paola Locarno, Matteo Compagnoni, Ivaldo Pahle, Carla Mondellini.

Come da statuto fanno parte del direttivo di diritto il presidente onorario, Franco Crespi, gli assessori Marco Bianchi e Lorena Fedeli, i consiglieri comunali Simone Bosetti e Paolo Scheriani e i nominati dal presidente Adriana Gulizia e Dario Selmo.

Barbara Delfini, Matteo Compagnoni e Marco Castelletti vengono nominati rispettivamente vicepresidente, addetto stampa e tesoriere.

Da Insieme per Legnano “un augurio di buon lavoro insieme alle altre forze politiche a Paolo e a tutto il direttivo”.