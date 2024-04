Insieme per Inveruno e Furato punta su Vincenzo Grande

È Vincenzo Grande, esponente della Lega, il candidato sindaco della lista civica Insieme per Inveruno e Furato.

Vincenzo Grande candidato sindaco per la lista civica Insieme per Inveruno e Furato

Grande, 41 anni, lavora in uno studio di consulenza automobilistica; è stato nominato lo scorso anno dal Consiglio di Regione Lombardia membro della Commissione mista paritetica per la valutazione delle infrastrutture militari. Presentato nella giornata di Pasquetta da Francesco Barni, candidato sindaco cinque anni fa e attuale capogruppo in Consiglio comunale a Inveruno, Grande si è detto orgoglioso della candidatura.

"Ho accettato perché spinto dal senso di responsabilità e dalla volontà di fare qualcosa di concreto per il mio paese dove sono cresciuto e continuo a vivere. Vogliamo far sentire la presenza di una lista alternativa. Abbiamo visto che in questi anni è venuta meno una attenzione alle esigenze reali dei cittadini, noi vogliamo riportare al centro il senso di appartenenza a una comunità".

Portacolori della Lega alle amministrative 2014 e poi fautore del centrodestra unito

Grande era stato il candidato sindaco della Lega nel 2014, quando le forze del centrodestra correvano ancora separate. È stato consigliere di minoranza e con Barni in quegli anni maturò l'idea di unire le forze e il progetto di una lista unica di centrodestra si è concretizzato alle comunali del 2019 e prosegue per l'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno.