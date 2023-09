Inquinamento acustico, via alla raccolta firme contro il nuovo Pgt

Domenica 17 settembre dalle 9.30 alle 12 la lista civica Oltre, Forza Italia e Lega allestiranno un gazebo nella frazione di Seguro di Settimo Milanese per raccogliere le firme contro l’ulteriore aumento dell’inquinamento acustico previsto nel PGT dell’Amministrazione di centrosinistra.

“Saremo tra via Stephenson e via Leonardo da Vinci, nella zona più colpita dalle emissioni acustiche della centrale Terna – spiega il consigliere Ruggiero Delvecchio - In Consiglio comunale la maggioranza ha approvato un piano di classificazione acustica che prevede un ulteriore ‘regalo’ alla centrale di via Edison, con un innalzamento delle soglie previste: si passerebbe da 45 a 55 decibel notturni e da 55 a 65 diurni, arrivando al massimo consentito”.

Da qui, la petizione a tutela dei residenti:

“Non si capisce il motivo di questa nuova concessione che va, come sempre, a svantaggio dei tanti cittadini che abitano in quella zona e che hanno anche loro tutto il diritto di vivere nella tranquillità – continua Delvecchio - Per questo motivo li invitiamo a venirci a trovare domenica e a firmare la nostra petizione a sostegno dell’osservazione che presenteremo in vista dell’approvazione definitiva del PGT: l’obiettivo è far sì che la maggioranza torni sui propri passi”.