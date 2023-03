Iniziati i lavori per rifare la piazza del mercato

Cambia look la piazza del mercato di Pogliano Milanese uno dei punti della città più frequentato dai cittadini, sia per il mercato settimanale del venerdì, ma anche perché all’interno della piazza si trovano la Casa dell’acqua, la piattaforma ecologica e l’ingresso secondario del centro sportivo.

Sono iniziati lunedì i lavori che vedranno impegnati gli operai del Cap e gli addetti della ditta incaricata dall’Amministrazione comunale di portare a termine le opere. «Per quanto riguarda il discorso legato al Cap sarà finalmente fatta la separazione delle acque fognarie - spiega il primo cittadino poglianese Carmine Lavanga - Per quanto riguarda, invece, le altre opere saranno finanziate in gran parte con un contributo di Regione Lombardia».

Un progetto complesso che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche (la piazza, a differenza di oggi, diventerà tutta pianeggiante senza la presenza di marciapiedi), la realizzazione di una nuova pista ciclabile e il posizionamento di un monumento (un angelo con le braccia aperte n.d.r) regalato dal sindaco alla città in ricordo delle persone scomparse a causa del Covi.

La statua dell’angelo sarà posizionato tra la casa dell’acqua e la piattaforma ecologica.

«Ma non solo - prosegue il primo cittadino poglianese - In pizza del mercato sarà completamente rifatta l’illuminazione in modo da renderla più sicura, sarà realizzata una nuova pista ciclabile che successivamente si collegherà con la pista ciclabile di via Bellini, che porterà sul Sempione, sarà realizzato un nuovo ingresso per accedere alla piattaforma ecologica, delle aiuole e, una volta finita l’opera, saranno ridisegnate le postazioni per il mercato settimanale».