Taglio del nastro per l’atteso servizio intercomunale. Nella prima fase l’ecocentro sarà aperto su prenotazione mercoledì e sabato

Inaugurato l’ecocentro di Morimondo ed Ozzero

Inaugurato oggi l’ecocentro intercomunale al servizio dei Comuni di Morimondo e di Ozzero, che entrerà ufficialmente in servizio mercoledì. Presenti presso la struttura per il simbolico taglio del nastro i sindaci Marco Marelli e Guglielmo Villani.

Le modalità di funzionamento per i primi due mesi

Quest’ultimo ha spiegato: “Per i primi due mesi di apertura è stata prevista una fase di avvio, nella quale l’ecocentro verrà aperto nelle giornate di mercoledì e sabato solo su prenotazione”. Questa prima fase su prenotazione è stata prevista per evitare lunghe attese, con conseguenti disservizi e probabili assembramenti. “L’apertura dell’ecocentro non prevede in questo momento alcuna modifica del servizio porta a porta, ad eccezione dell’ecomobile, che verrà soppressa in quanto tutti i materiali recuperati dalla stessa si potranno conferire direttamente in piazzola”, ha concluso Villani. Per accedere al servizio è necessario prenotare e presentarsi muniti di carta di identità e carta regionale dei servizi.