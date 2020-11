Inaugurato il nuovo semaforo per ipovedenti sulla Sp 11 VIDEO

Inaugurato il nuovo semaforo per ipovedenti sulla Sp 11. Lunedì 23 novembre, alle 10, alla presenza del sindaco di Corbetta Marco Ballarini e di Alberto Piovani, dell’Istituto dei Ciechi, è stato messo in funzione il nuovo impianto all’incrocio con via Cascina Beretta. Presente anche la comandante Lia Vismara, con alcuni agenti che hanno regolato il traffico durante l’attraversamento di prova; in strada anche alcuni residenti.



Costo dell’opera 42mila euro, di cui 16mila vinti attraverso un bando del Ministero delle Infrastrutture, cui il Comune ha preso parte. Obiettivo dichiarato, mettere in sicurezza anche per i non vedenti l’attraversamento pedonale sull’ex statale. Via Cascina Beretta avrà quindi, ora, uno sbocco sicuro, regolamentato dal semaforo, dotato di sensore di movimento, oltre che di pulsanti per attivare il passaggio pedonale su richiesta. La via, inoltre proseguirà poi verso il centro con una pista ciclo-pedonale già prevista dall’Amministrazione comunale.

I commenti

“E’ solo il primo passo – ha detto il sindaco – Vogliamo continuare in questa direzione, è un segno di civiltà. Si arriverà in centro con una pista ciclo-pedonale sicura; periferia e centro saranno collegati”. Piovani ha commentato positivamente il servizio, a nome dell’Istituto dei Ciechi: “Bellissima iniziativa, auspico, come il primo cittadino a un seguito, so che l’Amministrazione vuole estendere questo intervento ad altre realtà in città. Per i non vedenti davvero una conquista, penso che coloro che rappresento apprezzeranno”.

