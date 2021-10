Inaugurata la nuova sala consiliare "2 giugno 1946"

Busto Garolfo

Taglio del nastro per la nuova struttura alla presenza delle autorità

Taglio del nastro per la nuova sala consiliare "2 giugno 1946" di Busto Garolfo.

La nuova sala consiliare

E' stata inaugurata oggi, domenica 10 ottobre 2021, la nuova sala consiliare di Busto Garolfo, intitolata "2 giugno 1946". La neo sede del parlamentino bustese si trova in piazza Concordia 3A ed è stata inaugurata oggi, a partire dalle 10.30, alla presenza dei cittadini e in occasione di una festa accompagnata dalla musica della Fanfara del Terzo reggimento Carabinieri Lombardia e del Corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo. Presenti anche diversi sindaci dell'Altomilanese. Alle 18.30, si svolgerà inoltre il primo Consiglio comunale, nel corso del quale verranno consegnate diverse onorificenze.

La nuova struttura e gli interventi

Il trasferimento ha permesso il recupero degli spazi al secondo piano della struttura in cui ha sede anche la Polizia locale. I lavori, dal valore di circa 180mila euro, sono consistiti nella sistemazione della copertura, nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’installazione di un ascensore, con anche la realizzazione di una nuova scala di accesso al primo piano. I pavimenti, i serramenti e i bagni sono stati inoltre risistemati e sono stati acquistati nuovi arredi.

Il nome

La nuova sala consiliare è stata intitolata "2 giugno 1946" in onore del giorno del referendum in cui gli italiani hanno scelto la repubblica e in occasione del quale le donne hanno votato per la prima volta.

La vecchia sede

La vecchia sede della sala consiliare, in via Magenta - oggetto di un più ampio progetto di riqualificazione - verrà ora utilizzata per attività di socialità e ricreative e farà parte di un "nuovo polo culturale" di Busto Garolfo, insieme alla biblioteca e alla sala espositiva.

Le foto: