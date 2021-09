Preceduta da mesi di tensioni e polemiche, inaugurata la sede di Lealtà Azione a Gaggiano. Presenti i consiglieri regionali della Lega Max Bastoni e Silvia Scurati

Inaugurata la sede di Lealtà Azione a Gaggiano

Preceduta da mesi di polemiche e tensioni, nel tardo pomeriggio di domenica 5 settembre si è svolta a Gaggiano l'inaugurazione della sede di Astrea, associazione che fa parte della galassia del movimento di destra radicale di Lealtà Azione. Gruppo da molti ritenuto neofascista, sebbene i diretti interessati evitino di definirsi apertamente tali. La sede di via Matteotti diviene il nuovo punto di riferimento per tutto l'Ovest Milano, dopo la chiusura della precedente sede ad Abbiategrasso. Circa un centinaio i militanti e simpatizzanti presenti all'inaugurazione, con una nutrita presenza di forze dell'ordine a monitorare la situazione e a prevenire disordini, anche in considerazione del concomitante presidio antifascista organizzato a poche centinaia di metri di distanza in piazza Daccò. Ma tutto si è svolto pacificamente.

Bastoni (Lega): “Ho una amicizia profonda con voi”

Assieme al referente nazionale Riccardo Colauto ed al coordinatore territoriale Francesco Baj, c'erano anche due consiglieri regionali della Lega: Silvia Scurati e Max Bastoni, quest'ultimo sotto i riflettori in queste settimane in quanto impegnato anche nella campagna elettorale per il Comune di Milano, durante la quale ha manifestato sempre più apertamente la propria vicinanza a Lealtà Azione. Affinità pienamente confermate domenica: “Condivido il vostro modo di fare comunità – ha detto Bastoni – Mettete in atto azioni vere contro il pensiero unico che ci vogliono imporre. Sono orgoglioso di avere una amicizia profonda con voi, con buona pace di Giuseppe Sala e della sinistra milanese. In periferia le famiglie hanno fame e voi state sostenendole, siete un esempio da cui ripartire”. Riferimento alle raccolte alimentari per famiglie italiane promosse da Lealtà Azione.

Scurati (Lega): “L'iniziativa dei pacchi alimentari vi fa onore”

Iniziativa elogiata anche da Scurati: “Siete un importante punto di riferimento per i cittadini. Vi fa onore essere venuti incontro alle famiglie per dare loro un sostegno concreto, mi rendo disponibile ad aiutare nella consegna dei pacchi alimentari”.

Baj: “Vogliamo portare la nostra visione su un territorio più vasto”

Quindi Baj: “Astrea è un sogno che esiste da dieci anni, iniziato a Magenta e passato per Abbiataegrasso con iniziative benefiche e culturali. Ora ci siamo spostati di qualche chilometro: Gaggiano si pone territorialmente al centro del territorio del sud ovest milanese. Ma noi voglamo portare la nostra visione su un territorio più vasto. Siamo nel cuore di molti, al di là delle logiche politiche e metapolitiche. Non ci fermeremo ma guardiamo all'orizzonte con mille sogni, grazie a tutte le persone libere che non si fanno strumentalizzare”.