Taglio del nastro domenica 23 febbraio 2025 per la nuova sede di Italia viva di Parabiago.

Inaugurata la sede di Italia Viva di Parabiago

Presenti al taglio del nastro la Senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, e il Senatore Ivan Scalfarotto, coordinatore della Città Metropolitana.

Il coordinatore per l’Altomilanese Pino Lionetti nella sua introduzione, oltre a ringraziare i numerosi presenti per la partecipazione, ha dichiarato che: “ questa sarà certamente la sede di Italia Viva ma siccome a Parabiago non esiste neanche una sede di partito, sarà aperta a tutte le forze riformiste del centrosinistra che potranno utilizzarla per le loro iniziative, oltre che per iniziative comuni. Aprendo questo spazio, ha proseguito Lionetti, vogliamo mettere fine alla “desertificazione democratica” per consentire a chi vuole operare per il bene comune di avere uno spazio, per quanto piccolo, a disposizione.

Le parole dei senatori presenti

La senatrice Raffaella Paita e il senatore Ivan Scalfarotto, nel ringraziare i dirigenti locali per questa lodevole iniziativa hanno sottolineato il ruolo che il partito ha assunto in questa fase di opposizione al Governo Meloni dove una pattuglia di parlamentari, con in testa il senatore Matteo Renzi, è in grado di mettere in difficoltà il governo sui temi della sicurezza , del caro bollette, delle liste di attesa nella sanità che i cittadini sono costretti a subire senza che il governo muova un dito per arginare questo fenomeno. La senatrice ha anche sottolineato come il nuovo ordine mondiale, dopo la elezione di Trump, necessiti di una Europa Unita e coesa in grado di contrastare le politiche aggressive di Putin e Trump.

Il senatore Ivan Scalfarotto si è soffermato sulla vivacità che il partito dimostra sul territorio con nuove adesioni e spirito di iniziativa consentendo ad una forza politica, per quanto piccola come Italia Viva, di essere protagonista nei Comuni della Città Metropolitana.

Alla inaugurazione sono intervenuti anche esponenti locali del Pd, di Azione e della Lista civica Ri-Parabiago che hanno apprezzato l’apertura fatta da Lionetti in merito dell’utilizzo della sede anche da parte loro.