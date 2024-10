Inaugurata la nuova Galleria Grassi di Cerro Maggiore.

Inaugurata la Galleria Grassi col nuovo look

E' stata inaugurata e ha aperto al pubblico la nuova Galleria Grassi, nota anche come "Bomboniera", di Cerro Maggiore. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024. Per l'occasione tante autorità a partire dal sindaco Nuccia Berra, dal parroco don Roberto Verga, dal comandante dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore Antonino Lisciandro, dalla Polizia locale così come i progettisti e il Corpo musicale cittadino e l'assessore al Territorio di Regione Lombardia Gianluca Comazzi. Quella che prima era una galleria "deserta" ossia è diventata una sala polivalente, con spazio per uffici comunali con tanto di collegamento al vicino municipio. L'opera, realizzata con un contributo regionale pari a quasi un milione di euro, rapppresenta quindi un nuovo spazio cittadino che servirà per conferenze, convegni, eventi ma anche per la celebrazione di matrimoni civili.

La soddisfazione del sindaco

"La galleria era diventata un luogo degradato e non era giusto avere in quello stato un posto dedicato a una persona che ha dato il cuore con la sua opera di medico nel nostro comune come medico - ha sottolineato Berra - Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo pensato a questo progetto. Due anni di lavoro e oggi consegniamo questo gioiello a tutti i cittadini".