In regalo un mandato più lungo di sei mesi: "Potremo fare più cose"

Il ministro Matteo Piantedosi allunga di un anno il mandato del sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco.

Sei mesi di mandato in più per il sindaco di Villa Cortese

Il mandato del sindaco Barlocco La circolare emessa nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno ha infatti ufficializzato quanto già si vociferava da tempo: chi ha vinto le elezioni nell'autunno del 2020 o del 2021 (quelle rimandate di qualche mese per colpa del Covid), potrà arrivare fino alla primavera successiva alla scadenza dei cinque anni di mandato. Il "Barlocco bis" è cominciato nell'ottobre 2021 e avrebbe dovuto concludersi nell'autunno 2026; ma con il provvedimento firmato da Carlo Palomba, capo dipartimento del Viminale, l'attuale Amministrazione potrà governare Villa Cortese fino al 2027.

"Potremo avviare nuovi progetti e completare quelli già avviati"

Spiega il primo cittadino:

"La cosa era già nell'aria, mancava solo l'ufficializzazione. Per noi cambia però poco, anche se ovviamente fa piacere poter avere più spazio per avviare qualche progetto in più, sempre sulla strada tracciata in questi anni, e completare quelli già incominciati".

Occhi puntati sulla nuova scuola elementare e su Villa Crespi

Non solo la nuova scuola elementare, che dovrebbe essere pronta (il condizionale è d'obbligo visti i trascorsi) già nel 2026, ma anche una parte consistente di Villa Crespi.