In pensione la storica dipendente comunale Manuela Marelli

Manuela Marelli, storica dipendente comunale di Cerro Maggiore, è andata in pensione.

Manuela Marelli in pensione

E' arrivata la meritata pensione per Manuela Marelli. Nei giorni scorsi la storica impiegata comunale di Cerro Maggiore ha infatti salutato tutti i colleghi e la Giunta comunale, ricevendo il grazie di tutti e quello del sindaco Nuccia Berra a nome dell'intera comunità.

Cantalupese di origini, Marielli ha iniziato il suo lavoro in municipio nel 1983 per ben 41 anni al servizio dei cittadino.

Era stata assunta con un lavoro a tempo determinato ma già dopo pochi mesi era stata stabilizzata. In tutti questi anni, Marelli ha ricoperto diverse mansioni all'interno della macchina comunale ma il suo incarico principale è stato all'interno della segreteria seguendo in prima linea la parte amministrativa dell'ente (era il 1995, dopo che la responsabile del settore Enrica Bonfanti lasciò il Comune per andare in Regione Lombardia, che Marelli ne divenne la responsabile). Nei suoi oltre 40 anni di servizio ha collaborato con tanti segretari comunali e altrettante Amministrazioni comunali.

Il saluto del sindaco

"Un vero pilastro e il mio punto di riferimento all'interno del Comune sin dal mio primo giorno - le parole del sindaco a Marelli - Per me sei stata come una mamma affettuosa che sa indicare la strada e insegnare. Cara Manuela, perché io ti chiamavo così, ora dovrò cambiare completamente abitudini, con l'assoluta certezza che le tue colleghe sapranno sostituirti degnamente, perché, come ho già detto, sei una grande insegnante! Grazie a nome di tutti".