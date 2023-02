In Consiglio si parla delle novità per la farmacia comunale

Si è svolto nella serata di lunedì 20 febbraio 2023 il Consiglio comunale di Vittuone, in cui è stato discusso anche della farmacia comunale e della mancanza di medici.

Le aliquote Imu e Irpef nel Consiglio comunale

Niente di nuovo sul fronte imposte comunali. Il Consiglio comunale di Vittuone, nella seduta di lunedì 20 febbraio, ha votato a maggioranza la conferma delle aliquote e detrazioni già in essere per quanto riguarda l’Imu 2023 e delle aliquote differenziate già esistenti per l’addizionale comunale Irpef (quest’ultima, dopo gli adeguamenti dello scorso anno, ha portato nelle casse del Comune circa 770.000 euro, come da previsioni, sul cui utilizzo l’Amministrazione darà adeguata rendicontazione in sede di Consuntivo di Bilancio).

La gestione della farmacia comunale

Il primo punto affrontato dal Consiglio comunale è stato quello della riorganizzazione del servizio della farmacia comunale. Come noto l’Amministrazione aveva deciso lo scioglimento della società mista tra Comune e socio privato, non avendo più quest’ultimo i requisiti previsti nel bando di gara. La farmacia ora è in liquidazione e sta regolarmente proseguendo la propria attività. Nella seduta di lunedì, dopo la presentazione da parte del consulente del Comune dei diversi modelli gestori, l’Amministrazione ha deliberato quale modello gestorio la concessione. La delibera è stata approvata con il voto della maggioranza e l’astensione delle minoranze.

La situazione dei medici di base

Il sindaco Laura Bonfadini ha invece chiuso i lavori del Consiglio con una comunicazione sul problema dei medici di base, che tornano ad essere quattro per tutta Vittuone, con il prossimo ritiro dal servizio della dottoressa Valeria Rotiroti. È un problema che vale in tutta la Lombardia, e un po’ in tutta Italia, destinato a ripresentarsi anche in futuro, con il pensionamento di molti medici. Il Sindaco ha ricordato come si sia rivolta all’Ats per trovare una soluzione, anche d’emergenza, mettendosi a disposizione per favorire una soluzione a favore dei cittadini Vittuonesi. Ha ringraziato i medici in servizio per il loro grande impegno quotidiano “dalla mattina alla sera” e per gli interventi verso le persone più fragili.

Ha ribadito inoltre che l’Amministrazione comunale è impegnata a creare le condizioni per favorire l’arrivo in paese di nuovi medici di base.

Soprattutto il primo cittadino ha sottolineato come non sia normale avere il proprio medico di base fuori paese, cosa che risulta complicata soprattutto per molti anziani, che per raggiungere il proprio medico fuori Vittuone devono ricorrere all’aiuto dei figli o di altri, non essendo in grado di farlo con i propri mezzi.

Approvata l'istituzione delle Consulte

E' stato approvato all’unanimità il regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte comunali, alle quali si potranno iscrivere i cittadini interessati a dare il loro apporto alla vita e alle decisioni della comunità. Si ipotizza di incominciare con l’istituzione, ad esempio, della Consulta per la Biblioteca e per il Verde, ha spiegato la consigliera delegata Elena Bodini.

L'interpellanze delle opposizioni sul periodico comunale

Infine il sindaco ha risposto all’interpellanza dei gruppi consiliari di minoranza Insieme per Vittuone e Rilanciamo Vittuone sulla gestione del periodico comunale Vittuone informazioni, interpellanza critica verso il modo in cui sono stati pubblicati gli interventi dei due gruppi nel numero di dicembre del periodico. Bonfadini ha fornito chiarimenti sulla modalità di gestione del periodico stesso, sulla composizione del Comitato di redazione precisando che la commissione di garanzia non è stata istituita perché l’Amministrazione ha preferito concentrarsi sul rilancio del giornale, dopo l’interruzione delle pubblicazioni decisa dall’Amministrazione precedente.