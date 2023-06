Variazioni di Bilancio: ecco le diverse le spese previste

Consiglio comunale incentrato sul bilancio a Vittuone con diversi punti approvati e nuove opere in partenza.

Le variazioni di bilancio

La seduta del Consiglio comunale di Vittuone di lunedì 19 giugno è iniziata con un minuto di silenzio dedicato a coloro che sono mancati nei giorni precedenti essendo in vari casi vittime di vicende tragiche, ed anche del dileggio e degli insulti dei cosiddetti social network. Proponendo il minuto di silenzio il Sindaco Laura Bonfadini ha voluto ricordare in particolare Giulia Tramontano, incinta del figlio Thiago, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, il piccolo Manuel Proietti (5 anni), morto nei pressi di Roma in un incidente causato probabilmente da una sfida sui social, e Silvio Berlusconi. Sottolineando appunto la canea che si è scatenata anche su questi argomenti sui “social”, il Sindaco ha sottolineato la necessità di “restare umani”.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato le comunicazioni del Sindaco sui lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di via Villoresi, lavori che interesseranno il tratto da via Volontari della Libertà a via Gramsci, ancora in porfido. Proprio per questo il passaggio pedonale verrà realizzato in marmo di Carrara, per non dover pitturare il porfido. L’intervento riguarderà anche la sistemazione dell’angolo del marciapiede tra via Villoresi e via Gramsci, che verrà arrotondato per evitare i danni alle gomme che si verificano attualmente a causa della necessità di stringere la curva per la non corretta progettazione dello stop di fronte. Spesa prevista per l’intervento 22.000 euro.

Lavori e spese straordinarie

È seguita la ratifica delle variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025 adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale con le delibere n. 54, 65 e 67. Tali variazioni sono servite o serviranno, tra l’altro, per spese straordinarie per lavori alle case comunali, interventi di manutenzione straordinaria alle scuole, a parchi e giardini e in particolare al Centro disabili, dove nel mese di marzo è stato completamente riqualificato l’impianto di riscaldamento e climatizzazione. Una delle variazioni, prevista dalla delibera di Giunta n. 65, consentirà il “riscatto” della rete di illuminazione pubblica, che potrà essere quanto prima affidata, tramite bando pubblico, ad una gestione integrata degli impianti, sul modello del partenariato pubblico privato (“project financing”), con la riqualificazione degli impianti, la sostituzione delle lampade esistenti con lampade a tecnologia a LED, integrate da sistemi di videosorveglianza, lampioni intelligenti con sensori di illuminazione dedicati e infrastruttura “wireless”, con risultati importanti anche per quanto riguarda la sicurezza, grazie sia ad una migliore illuminazione delle vie che alla videosorveglianza. Insomma, si potrà concretizzare quello che è stato definito “progetto Smart City”.

La ratifica delle variazioni di bilancio è stata approvata con il voto favorevole dei sette consiglieri di maggioranza presenti e quello contrario dei tre di minoranza.

Uguale risultato ha dato la votazione al punto seguente, che ha riguardato una variazione del Bilancio di previsione 2023-2025 necessaria per finanziare una serie di interventi, ad iniziare da 150.000 euro per lavori alle scuole medie, 20.000 euro per le scuole elementari (primarie), 50.000 euro per la manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento del municipio, oltre ad altri 100.000 euro per i lavori previsti per la ristrutturazione della palazzina di via Gramsci, dove potranno trovare una nuova sede adeguata ben 18 associazioni cittadine.

Il consuntivo di Bilancio dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

Ultimo punto all’ordine del giorno l’approvazione del consuntivo del Bilancio 2022 dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, azienda sovracomunale partecipata anche dal Comune di Vittuone, che gestisce una serie di attività e servizi, appunto alla persona, come la RSA “Don Giuseppe Cuni” di Magenta, il Servizio di assistenza domiciliare, il Servizio tutela minori e famiglia ed altri servizi sociali ed educativi.

Il Sindaco ha informato il Consiglio sulla situazione di bilancio dell’Azienda, che propone attività tutte importanti per la cittadinanza, specialmente per le fasce deboli, ed ha sottolineato come i Comuni stiano segnalando all’ASST le loro preoccupazioni rispetto ad alcune problematiche, come il venir meno dei servizi di prelievo in alcuni paesi, e soprattutto la difficoltà dei cittadini ad avere informazioni rispetto ai servizi e alle novità che per alcuni di questi servizi vengono preannunciate.

Il punto è stato approvato a maggioranza.