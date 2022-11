In attesa dell'asfaltatura arriva la ghiaia

In attea dell'asfaltatura dell'intera via Santo Stefano a Bareggio, il comune ha provveduto a chiudere le buche presenti con della ghiaia.

Arriva la ghiaia in attesa dell'asfaltatura

Ieri, 21 novembre, come richiesto dagli abitanti, si è svolto l’intervento di posa della ghiaia in via Santo Stefano per la copertura delle buche.

“Oltre a questo – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota - abbiamo chiesto all’impresa di eliminare anche i numerosi dislivelli presenti in modo tale da rendere la strada più percorribile in attesa dell’intervento definitivo di asfaltatura. A differenza del passato, in cui spesso i residenti hanno provveduto da sé all’acquisto e alla posa della ghiaia poiché la via non era di proprietà comunale e quindi non era possibile intervenire, ora grazie all’avvio dell’iter per gli espropri, il Comune è diventato “responsabile” della strada”.

Il passaggio della strada da privata a comunale