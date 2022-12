In arrivo i semafori con il conto alla rovescia

A Bareggio arrivano i semafori con il conto alla rovescia: la Giunta comunale ha, infatti, affidato i lavori

I semafori con il conto alla rovescia

E' stata pubblicata all’albo pretorio la determina per l’affidamento dei lavori di installazione dei dispositivi countdown al semaforo tra via Roma e via Manzoni e a quello tra la ex statale 11 e via Montegrappa.

“Con questo intervento andiamo ad applicare in anticipo il decreto di settembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità, secondo il quale entro un paio d’anni questa tecnologia sarà obbligatoria anche in Italia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota – I dispositivi countdown sono finalizzati a visualizzare il tempo residuo delle fasi semaforiche attraverso l’indicazione dei secondi rimanenti prima del cambio di colore”.

Una forma di sicurezza

Per il momento, l’installazione sarà su due semafori:

“L’intersezione della via Roma con le vie Manzoni e Gallina è caratterizzata da un discreto volume di traffico perché la via Roma costituisce una delle principali vie di accesso al centro del paese; inoltre in via Gallina sono situati servizi importanti, come la scuola dell’infanzia e l’ufficio postale, che implicano un flusso veicolare sostenuto - ha continuato Pirotta - L’intersezione della via Novara con le vie Montegrappa e Piave è invece caratterizzata da un elevatissimo flusso veicolare in particolare nelle ore di punta del mattino e della sera e negli orari di entrata e uscita dalle scuole”.

E il sindaco Linda Colombo ha aggiunto: