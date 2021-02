In arrivo buoni spesa per 260 famiglie di Bareggio, per un totale di 86mila euro.

Buoni spesa per 260 famiglie

Nel fine settimana Amministrazione comunale, Protezione Civile e Alpini consegneranno casa per casa (nelle caselle della posta, nel rispetto delle normative anti-Covid) delle carte prepagate (Soldo Care, circuito Mastercard) a tutti coloro che hanno partecipato al bando delle scorse settimane e sono rientrati tra i beneficiari dell’aiuto economico. Un importante sostegno per le famiglie più colpite dalla crisi, che ha visto molte persone restare senza lavoro e faticare a mantenersi. Con queste carte i bareggesi beneficiari della misura potranno acquistare generi di prima necessità.

Il commento

Il contributo per ogni famiglia va da un minimo di 100 euro a salire. “A differenza della prima tranche – hanno spiegato il sindaco Linda Colombo e l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo – abbiamo deciso di consegnare carte prepagate non vincolate alla grande distribuzione ma utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e prodotti per la cura della persona. Ovviamente il nostro invito è quello di rivolgersi ai negozi di Bareggio”.