In arrivo 50mila euro per il Comando unico di Polizia locale

Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese: arriva il finanziamento da 50mila euro.

I nuovi fondi

Ben 50mila euro per il Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese. Merito del progetto "Ecological safety" che ha permesso al comando di aggiudicarsi il finanziamento di Regione Lombardia.

Il bando, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e rinnovo-incremento del parco auto della Polizia Locale, ha così premiato l’aggregazione dei due Comuni ed un progetto di 64mila euro complessivi per l’acquisto di un nuovo veicolo in grado di coniugare sicurezza e rispetto dell’ambiente.

Gli obiettivi