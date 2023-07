In arrivo 32 telecamere di sorveglianza per Arconate

L’Amministrazione comunale di Arconate ha dato il via all’installazione di 32 telecamere di videosorveglianza in diverse aree del paese con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e favorire un controllo integrato del territorio di Arconate.

32 nuove telecamere di videosorveglianza per Arconate

Finanziate nella misura del 50% della spesa, sono state installate 12 telecamere ad alta definizione per il riconoscimento delle targhe e la sorveglianza di contesto presso i sei varchi di accesso al paese. Grazie a questi dispositivi sarà possibile monitorare gli ingressi e le uscite dal territorio arconatese, oltre che garantire un maggior coordinamento con i comandi dei Carabinieri di Legnano e Busto Garolfo. La misura rientra nell’ambito di un progetto della Prefettura, la quale ha erogato a fondo perduto un contributo di circa 90.000 euro a fronte di un valore totale dell’investimento di 180.000 euro.

Entro la fine del mese di settembre verranno poi posizionate ulteriori 20 telecamere presso i due principali parchi del paese. Questo secondo intervento, del valore di circa 60.000 euro, è finanziato per circa 47.000 euro (80%) da Regione Lombardia, la quale ha riconosciuto il Comune di Arconate come vincitore di un bando emesso in materia di gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La soddisfazione del sindaco: