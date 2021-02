“Immobile e albero pericolosi, serve intervenire subito”

“Immobile e albero pericolosi”: l’allarme lanciato dalla lista di opposizione Per San Vittore Olona che si rivolge alla Giunta.

Un immobile piuttosto instabile e un albero pericoloso. Questo al centro della protesta della lista di minoranza Per San Vittore Olona che si rivolge alla Giunta: “Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il piano triennale per i Lavori Pubblici del Comune – esordisce il capogruppo Paolo Salmoiraghi – Ci auguriamo che, vista la mole di denaro a disposizione, vengano portati a termine nella maniera più adeguata possibile per l’interesse della nostra cittadinanza, diversamente da quello che abbiamo potuto constatare in questo anno e mezzo sulle strade comunali, dove gli interventi di riqualificazione non sono ancora stati iniziati malgrado la disponibilità finanziaria fosse utilizzabile dal 2019″.

I punti critici

“Le segnalazioni da parte di cittadini di numerose buche presenti sulle strade, una per tutte sulla via Matteotti verso Cerro Maggiore, si sprecano, senza avere risposte dalla Amministrazione – prosegue Salmoiraghi – Un esempio di inerzia è la via Tommaso Grossi dove, da settembre 2020, è impedito l’accesso a causa dello stato di pericolosità di un immobile sito all’ingresso della via, lato Corso Sempione; ci chiediamo come possa essere possibile che in 6mesi non si sia riusciti a intervenire col proprietario intimando il ripristino della sicurezza e quindi della accessibilità alla pubblica via in maniera tale che i cittadini possano transitare regolarmente. Altra situazione di inerzia riguarda un albero pericolante sito in via Roma all’interno dei giardinetti dell’asilo nido, oggetto di un taglio approssimativo di un ramo quando forse, per garantire la sicurezza dei bambini dell’asilo nido, dei passanti e di coloro che parcheggiano nell’area antistante l’asilo, andrebbe effettuato un intervento più mirato. Sollecitiamo questa Amministrazione a prendere i provvedimenti del caso e non solo a parole durante il Consiglio comunale ma in maniera fattiva nell’interesse di tutti cittadini di San Vittore Olona”.