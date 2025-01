Illuminazione pubblica, trovata la quadra sul nuovo contratto

Illuminazione pubblica, il Comune di Arconate trova la quadra sul nuovo contratto. Il 20 gennaio inizieranno i sopralluoghi dei tecnici di A2A e al termine vi sarà un confronto col Comune per definire le aree di intervento e i lavori da svolgere.

Nuovi incontri da parte dell'Amministrazione comunale con A2a per il progetto di relamping dopo che il vecchio non era stato firmato decadendo. Quindi il Comune è riuscito nel tentativo di recuperare il contratto formale con A2A visto che il precedente non può più essere attuato, stante la scadenza e la decadenza di tutti i termini. Il sindaco Mario Mantovani ha deciso di dare vita al nuovo corso, che prevede il mantenimento delle stesse tempistiche con le stesse scadenze, senza tralasciare il carattere di urgenza riscontrabile nelle aree che oggi risultano scarsamente illuminate.

Il 20 gennaio inizieranno i sopralluoghi dei tecnici di A2A e al termine vi sarà un confronto col Comune per definire le aree di intervento e i lavori da svolgere. Nuovi accordi, nuove modalità. Saranno rivisti i termini, ad esempio saranno rivisti tutti i passaggi pedonali e i bracci per l'illuminazione laddove mancano i pali dei lampioni e sarà rivista l'attribuzione perché alcuni erano di proprietà della società elettrica e altri i proprietà del Comune.

Un lavoro certosino che viene svolto dagli amministratori, consiglieri e assessori in queste settimane. Ne ha parlato il vicesindaco Fabio Gamba:

«Il problema della precedente Amministrazione era che non aveva studiato il progetto che A2A aveva proposto e che era stato accettato in toto. Dopodiché il progetto non fu firmato. Noi adesso abbiamo avanzato nuove richieste. E in particolare, su proposta del sindaco il paese è stato suddiviso in varie zone assicurandosi che vengano assegnate una per una. Vi è un piano in cui è segnato ciò che c'era, ciò che è stato chiesto e ciò che ci sarà. Quindi il piano sarà diverso da quello precedente, ci saranno meno passaggi pedonali illuminati e più pali della luce, alcune vie avranno solo nuove lampade con la stessa intensità luminosa. Per le vie considerate come troppo buie, abbiamo richiesto un intervento maggiore con una nuova intensità. Siamo pronti a investire nuove risorse economiche per risolvere il definitivamente il problema dell'illuminazione in paese».