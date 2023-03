Illuminazione pubblica: il punto dell'assessore

Sono due le proposte di progetto per il rifacimento dell’illuminazione pubblica al vaglio dell’Amministrazione comunale di Vittuone.

L'iter è partito ormai tempo fa e dovrebbe portare all’inizio dei lavori entro la fine dell’anno: vedrà l’installazione di oltre 40 telecamere, 7 varchi e circa 1.900 lampade.

Ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Angelo Poles:

Ha continuato l'assessore:

"Il progetto verrà messo a bando. Oltre alla sostituzione di tutti i lampioni del paese su strada, parchi e quelli che fanno da arredo urbano, verranno posizionate anche telecamere sul territorio. Inizialmente saranno pari a 40 e serviranno a controllare i parchi e le zone di maggior rischio. A queste verranno aggiunti 7 varchi, che serviranno per controllare gli accessi al paese. Varchi che potranno controllare i veicoli che entrano ed escono dal paese, la loro regolarità, se è stata fatta la revisione o hanno l’assicurazione. In questo modo se dovesse entrare un’auto rubata, che con tutta probabilità serve per attività illecite, verrà identificata e segnalata ai Carabinieri. I varchi saranno presenti sulle principali vie d’accesso; da nord su via Restelli e via Isonzo, da est via Zara e via Milano, da ovest via Cavour e via Milano e da sud nella via del cimitero".