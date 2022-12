Il vice si dimette, ma il sindaco lo "salva" nominandolo assessore esterno

Il vicesindaco e consigliere con delega al Bilancio di Santo Stefano Ticino, Alessio Zanzottera, si è dimesso, ma poi è stato nominato dal sindaco Dario Tunesi assessore esterno.

Le dimissioni di Zanzottera si sono registrate nel Consiglio comunale di lunedì 12 dicembre 2022. La motivazione? È stato nominato amministratore delegato di AnciLab, società di servizi fondata da Anci Lombardia con il ruolo di consigliere. Ma nella stessa seduta si è registrata anche la sua nomina di assessore esterno al Bilancio.

Una scelta non condivisa dall’opposizione.

"Ma come? Non era inopportuno il ruolo di consigliere con la carica di amministratore delegato di AnciLab? Come può non esserlo il ruolo di assessore? Perché uscire dalla porta e rientrare dalla finestra con uno stratagemma tutto all’italiana? Perché la Giunta Tunesi usa le istituzioni a proprio piacimento e si adatta a scelte personali dei singoli consiglieri? Ancora una volta Uniti per Santo Stefano Ticino rileva le mancanze di questa Amministrazione e la risposta è l’equivalente delle spallucce. Nessun contraddittorio, una presa d’atto di quello che non si fa per andare oltre. Anche i Consigli comunali sono ridotti a slot di mezz’ora. Una pura formalità, fastidiosa incombenza senza rispondere ai rilievi e le obiezioni della nostra opposizione. Un modo poco democratico di governare".