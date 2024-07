Il terreno confiscato in via Pedroli è ufficialmente del Comune

Un nuovo bene confiscato alla criminalità entra ufficialmente a far parte del patrimonio comunale di Bareggio. Si tratta del terreno di via Pedroli.

Il terreno confiscato di via Pedroli è stato ufficialmente "consegnato" al Comune

Il decreto dell’Anbsc (Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati) con il quale viene "consegnato" al Comune il terreno di 27mila metri quadrati di via Pedroli è arrivato al Protocollo ieri, lunedì 29 luglio. A ottobre l’Amministrazione guidata da Linda Colombo (nella foto di copertina) aveva inviato formale interesse ad acquisire il bene e ad aprile c’era stata l’approvazione in Consiglio comunale. Ora l’atto che sancisce la fine della procedura burocratica.

Il sindaco: "Potrebbe prestarsi ad esempio per attività terapeutiche con gli animali"

Il sindaco Linda Colombo, che nei giorni scorsi ha partecipato a un convegno sui beni confiscati in Regione Lombardia raccontando il virtuoso esempio di Bareggio, ha dichiarato:

"Siamo molto soddisfatti. A breve procederemo col bando per l’assegnazione. Come ho già avuto modo di dire, quel terreno potrebbe prestarsi ad esempio per attività terapeutiche con gli animali, ma vedremo quali proposte perverranno. La cosa certa è che, come per tutti gli altri beni già assegnati, la finalità sarà sociale".

Per Bareggio si tratta del quarto bene acquisito che verrà riconvertito in servizi

Per il Comune di Bareggio, si tratta del quarto bene acquisito che verrà riconvertito in servizi per la popolazione. Sottolinea il sindaco:

"E’ una scelta politica ben precisa che abbiamo deciso di portare avanti a prescindere dalle condizioni in cui si trovano i beni. Recentemente abbiamo avviato l’iter anche per un capannone a San Martino. Ringrazio l’Anbsc e la Prefettura per il supporto che ci forniscono".