Il sogno del sindaco Marco Re per l'Area Feste

La fine dei problemi per l’Area Feste a Sedriano: questo l’auspicio del sindaco Marco Re.

I progetti dell'Amministrazione Re per l'Area Feste

Si guarda ai lavori nel parco generale Dalla Chiesa che trasformeranno ciò che c’è ora in un’area sportiva per i giovani. Ma guardando in là la Giunta di Sedriano non fa mistero di pensare anche a un edificio e nello specifico a una scuola materna.

Spiega il primo cittadino:

"Parliamo di un'area che vogliamo gestire sia per i ragazzi, quindi con un reparto calisthenics, per queste attività che i giovani amano, ma anche con il recupero del tendone come luogo per eventi per i giovani e poi abbiamo anche la previsione di un edificio scolastico per la scuola materna. Su quest'ultima cosa non abbiamo ancora certezza e speriamo nel Pnrr, quindi confidiamo che il risultato per la cittadinanza sederianese nell'arco dei prossimi anni sia quello di vedere l'intero contesto completamente riqualificato".

Il progetto Spugna

Grazie alla collaborazione con Città metropolitana e con Cap Holding, il gestore della rete idrica comunale, il Comune di Sedriano è stato destinatario di un consistente contributo di fondi del Pnrr, 1,6 milioni di euro, destinati alla realizzazione di un'area spugna, opportunità per mettere mano a delle situazioni del paese dove c'erano le necessità di migliorarne l'aspetto e per mettere mano anche a una situazione di degrado dell’area feste, all'interno del parco Generale Dalla Chiesa.

"Abbiamo colto questa opportunità"

Il tutto partirà quindi dalla messa in sicurezza idrogeologica.

Continua il sindaco:

"Abbiamo colto questa opportunità, si tratta di un'opera idrica in prima istanza affinché le acque della pioggia che sono acque pulite non vengano messe in fognatura, ma vengano assorbite dai terreni liberi. Questo concetto ambientale si basa sul presupposto che non bisogna ingigantire la portata delle fognature, pensiamo anche alle bombe d'acqua, che sono dei fenomeni ormai sempre più ricorrenti con questi cambiamenti climatici".

Questa soluzione, e il fatto di aggiungere verde ai parcheggi asfaltati, verrà adottata per quelle aree verdi che sono all'interno dell'area feste in modo tale che l'acqua si possa espandere.