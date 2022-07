Il sindaco visita AstraZeneca a Mind: "Una grande opportunità per Rho"

Sindaco e vice sindaco in visita a AstraZenega con il Vice presidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi insieme al Vice sindaco Maria Rita Vergani e il Vice presidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti hanno fatto visita alla nuova sede di AstraZeneca, la multinazionale del farmaco diventata famosa in tutto il mondo per il vaccino contro il covid e prima azienda privata ad aver inaugurato una sede a Mind lo scorso 27 aprile.

La delegazione comunale accolta dall'amministratore delegato Italia, Lorenzo Wittum

La delegazione comunale è stata accolta dal presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum, da Francesca Patarnello – Vice President Market Access & Government Affairs e da Carlo Giuliani – Regional Affairs Manager, che hanno mostrato i nuovi uffici basati su innovative scelte organizzative e i principali obiettivi.

Orlandi: "La presenza di una azienda così prestigiosa a Mind rappresenta una grande opportunità per Rho"

«E’ fonte di grande soddisfazione vedere come il progetto Mind, basato sulla sinergia tra le funzioni pubbliche e private, diventi ogni giorno di più una realtà. Sono stato positivamente colpito dall’impostazione organizzativa della nuova sede che potrebbe fornire importanti spunti anche per il futuro progetto di rigenerazione urbana dell’edificio ex scuola Marconi in via De Amicis – afferma il sindaco Orlandi – Ringrazio per la calorosa accoglienza e per la immediata disponibilità al confronto e alla conoscenza reciproca, presupposti per una futura collaborazione. La presenza di una azienda così prestigiosa a Mind ha una valenza strategica nella promozione del nostro territorio e rappresenta una grande opportunità per Rho».

Vittum: "Orgogliosi di essere stati la prima azienda privata a essersi trasferita qui"

“La scelta di trasferire la nostra sede di AstraZeneca Italia all’interno di Mind, Milano Innovation District, perse­gue la nostra volontà di integrarci in un luogo ideale per lo sviluppo delle idee e polo aggregante in Italia per l’innovazione nel settore delle scienze della vita e delle città del futuro – dichiara Lorenzo Wittum, Presidente e Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia – Siamo orgogliosi di essere stati la prima azienda privata a essersi trasferita qui e abbiamo l’ambizione, con la nostra presenza nell’ecosistema di Mind, di accelerare lo sviluppo di progetti al servizio dei pazienti e di tutta la società, grazie anche alla sinergia fondamentale tra il settore Pubblico e quello Privato. Il dialogo avviato con il Comune di Rho è un esempio virtuoso delle proficue collaborazioni instaurate sul territorio, che testimoniano come il confronto e la condivisione siano fonte di arricchimento reciproco”.