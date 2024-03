Il sindaco Tunesi si ricandida e punta al terzo mandato

Se prima era solo una voce che circolava negli ambienti vicini alla politica santostefanese ora è realtà. Il sindaco di Santo Stefano Ticino uscente Dario Tunesi si presenterà nuovamente alle elezioni per puntare al terzo mandato.

Il primo cittadino ha infatti annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, supportato dall'intera coalizione di centrodestra che ha governato Santo Stefano Ticino per 10 anni. Nell'ottica della continuità dunque, il gruppo «Insieme per Cambiare» si affiderà nuovamente a Tunesi.

«Durante il suo mandato, l'Amministrazione Tunesi ha promosso numerose iniziative in tutti i settori, dal sociale all'ambiente, fino alla sicurezza e ai lavori pubblici - si legge in una nota di “Insieme per cambiare” - Queste azioni sono state intraprese con l'obiettivo di migliorare i servizi per i cittadini e l'intera comunità. Tra i risultati ottenuti vi è la riduzione dell'indebitamento del comune, l'ottenimento di diversi contributi inclusi quelli del Pnrr per la nuova mensa scolastica e l'ampliamento della scuola primaria, così come la promozione di iniziative culturali e l'attenzione alle politiche sociali».