Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha voluto illustrare con una lunga lettera, le ragioni che hanno portato alla cancellazione del corteo con la banda e del concerto dei Punkreas in occasione della commemorazione per il 25 aprile.

Il sindaco Radice risponde alle critiche: "Il cuore del 25 aprile è nella cerimonia in piazza"

"Come amministrazione, alla luce del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco dal Governo nazionale con modalità decisamente “anomale”, abbiamo preso una decisione netta sulle modalità di celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione: mantenere i momenti cerimoniali e rinviare quelli di festa - fa sapere il sindaco - È un’impostazione, questa, decisa di comune accordo con Anpi e Centro civico Pertini, per il rispetto dovuto alla figura di Papa Francesco e per tenere unita la Comunità, cercando di contemperare le sensibilità di tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Costituzione. Comprendo il dispiacere di chi avrebbe voluto partecipare ai concerti perché quel sentimento è anche il mio, nel momento in cui si deve cambiare improvvisamente il programma a cui si è lavorato per mesi e che a Legnano, a differenza di quanto accade altrove, è fortunatamente ricco di eventi tali da rendere difficile trovare un criterio per declinare il concetto di “sobrietà”. Rilevo infatti anch’io, come hanno fatto in molti, il carattere ambiguo del termine “sobrietà” contenuto nella raccomandazione data dal Governo sulla modalità di svolgimento delle celebrazioni, un’indicazione che, nei fatti, scarica sui sindaci l’attuazione concreta, ma tant’è: come rappresentanti di un ente locale che fa capo allo Stato, non possiamo certo ignorarla".

Lo stop agli eventi di festa e ai concerti

"E così abbiamo tolto la presenza del Corpo bandistico dal programma, sia nel corteo e nella celebrazione in piazza San Magno, sia rinviando il concerto nel pomeriggio all’Olmina. Analogamente abbiamo rinviato l’intitolazione di un giardino pubblico al partigiano Arno Covini. Allo stesso modo, in accordo con il Centro Pertini, si è ritenuto opportuno rinviare i due eventi che si sarebbero tenuti in via dei Salici e che ricadevano nei giorni di lutto nazionale, tra cui il concerto dei Punkreas. Ricordo, inoltre, che anche le commemorazioni per Alcide de Gasperi sono state rinviate e riorganizzate e la prima cerimonia ufficiale del Palio, programmata inizialmente sabato 26 aprile, è stata posticipata a domenica 27. Quindi il concerto dei Punkreas non è il solo evento in città ad aver risentito della situazione eccezionale che stiamo vivendo in questi giorni come comunità nazionale. E da tutto questo mi sembra chiaro in cosa consista l’interpretazione che abbiamo dato della parola “sobrietà”. Abbiamo distinto: si mantiene quello che è celebrazione, si rinvia tutto il resto".

Gli importanti momenti di celebrazione

"Con fermezza inoltre rivendico che, come sindaco, se mi avessero detto di non celebrare il 25 aprile, sarei comunque sceso in piazza assumendomi tutte le responsabilità del gesto, ma aver scelto di rinviare alcuni festeggiamenti legati al 25 aprile non significa tradirne lo spirito. Per me celebrare il 25 aprile è, innanzitutto, vivere quelle cerimonie che si tengono in piazza, con i discorsi ufficiali, poi, in seguito a questi, viene il momento della festa. Il 25 aprile può esistere anche senza un concerto, ma non può esistere senza la piazza. Perché la piazza, come cuore della città, è il luogo che simboleggia il valore della democrazia riconquistata dai partigiani dopo il ventennio fascista, è il luogo in cui si riconosce la comunità locale. Personalmente credo che il momento della celebrazione della ricorrenza della Liberazione debba essere il culmine di un impegno verso i valori del 25 aprile che deve durare tutto l’anno e sostanziarsi di scelte concrete da parte di un’amministrazione comunale. E noi, concretamente, in questi anni abbiamo sostenuto in modo crescente Anpi per l’attività nelle scuole, sosteniamo le iniziative per il 25 aprile del centro civico Pertini, ricordiamo i partigiani attraverso le intitolazioni di luoghi pubblici e, proprio qualche mese fa, abbiamo tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita dalla Città nel lontano 1924.

Attività di promozione durante tutto l'anno