Il sindaco Nuccia Berra nel direttivo dell'Anci regionale

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra eletta nel direttivo dell'Anci regionale.

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra è nel direttivo dell'Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, regionale. Lo scorso weekend, infatti, a Villa Reale di Monza, si è svolta l'assemblea dell'Acni Lombardia con l'elezione del presidente e del direttivo regionale. Nella lista a sostegno del presidente uscente Mauro Guerra c'era anche Berra. Che ora figura nel direttivo regionale.

"È sempre una bella soddisfazione quando ti chiedono di rappresentare il territorio e la buona amministrazione locale - commenta Berra - Nel Legnanese sono l'unico sindaco rappresentato, ma al mio fianco troverò tante persone che in questi anni ho conosciuto e con le quali ho collaborato, oltre gli schieramenti politici. È questo il segreto: agire per il bene pubblico. Ringrazio chi ha creduto in me e ringrazio tutti i cittadini di Cerro e Cantalupo. Se oggi porto la buona amministrazione nel direttivo di Anci Lombardia è anche merito loro".