Il sindaco di Inveruno nominata vicesegretaria del Pd di Città metropolitana

Il Partito democratico ha nominato come vicesegretaria del partito per Città Metropolitana, il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli.

Un nuovo importante riconoscimento politico per Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno e consigliera di Città Metropolitana di Milano con delega alla Protezione Civile, agli Affari Istituzionali e alle Zone Omogenee.

Dopo il congresso provinciale del Partito Democratico dello scorso mese, con l’ampia elezione di Alessandro Capelli alla segreteria, l’Assemblea ha eletto la direzione di partito che si è riunito nella giornata di lunedì 6 novembre. Durante l’incontro il segretario ha formalizzato parte delle segreteria, tra cui la nomina a vicesegretario di Sara Bettinelli e di Giulia Pelucchi.

“Questo è un nuovo passo in un percorso di impegno per e con il territorio metropolitano – commenta Sara Bettinelli - fatto di tante specificità che costituiscono un patrimonio e una risorsa per la realizzazione di un progetto politico che si basa su l’integrazione tra la realtà e il ruolo di Milano e dell’area metropolitana, avendo come obiettivo unico i cittadini e i territori e che varie esigenze vengano rappresentate. Ringrazio il Segretario Capelli per la fiducia in me riposta! Abbiamo sfide importanti da affrontare in un contesto metropolitano composto da 3.200.000 cittadini. La Città Metropolitana di Milano è in se istituzione a cui porre le necessarie attenzioni di riforma, così come territorio composto da tante specificità che sono e ricchezza e patrimonio per tutti, a cui è necessario dare visione e risposte concrete. Si è aperta una importante fase in cui al centro vi devono essere le persone, i territori, le comunità. Le sfide saranno molteplici, e l’impegno sarà massimo assieme a tutta la squadra del Partito Democratico. Buon lavoro a tutta la Segreteria e alla mia compagna di viaggio Giulia Pelucchi!”