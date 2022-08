Il sindaco ha scelto la portavoce, sarà la dottoressa Angela Grassi

Una giornalista rhodense con una grande esperienza nell'ambito locale

Storica giornalista della Prealpina, vicino alla Chiesa e al mondo del volontariato

Nel fine settimana di Ferragosto, precisamente nella mattinata di venerdì, l’amministrazione comunale di Rho ha comunicato il nome della persona assunta come portavoce del sindaco Andrea Orlandi. Si tratta della dottoressa Angela Grassi, rhodense, storica giornalista della Prealpina, persona vicina all’ambiente ecclesiastico cittadino impegnata da anni nel volontariato locale.

Assunzione a tempo determinato che finirà con il mandato del sindaco

Una assunzione a tempo determinato quella della dottoressa Grassi, come riporta la determina numero 894 che inizierà ufficialmente lunedì 29 agosto e terminerà alla scadenza del mandato del sindaco Orlandi. La dottoressa Angela Grassi è stata inserita nella nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente Comunale, approvata dalla giunta Orlandi lo scorso 29 marzo, che ha previsto l’istituzione in staff al Sindaco del Servizio «Informazione e Comunicazione pubblica, Relazioni esterne».

Ha scritto il libro sui 60 anni della posa della Croce del Gao sul Pordoi

Prima della sua nomina a portavoce, proprio nei mesi scorsi, Angela Grassi aveva collaborato da esterna con l’amministrazione comunale nelle realizzazione del libro per i 60 anni della posa della Croce del Gao sul Sass Pordoi. Una giornalista con una grande esperienza nell’ambito locale che per anni, quando la Prealpina si occupa anche della città di Rho ha raccontato la storia politica e delle associazioni cittadine.

Attiva nel volontariato ha incontrato Papa Francesco

Una persona sempre attenta alle persone meno fortunate con il suo ruolo di coordinatrice per il Nord Italia del movimento Fede e Luce che si occupa di persone con disabilità. E proprio con i ragazzi di Fede e Luce, Angela Grassi ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Era il mese di giugno del 2016 quando si è recata a Roma per incontrare Papa Francesco al quale ha donato una piccola lanterna realizzata da persone con disabilità intellettiva e il foulard con il simbolo delle comunità sparse in Italia e nel mondo.

Il suo incarico inizierà ufficialmente lunedì 29 agosto

Il suo incarico come portavoce del sindaco Andrea Orlandi inizierà ufficialmente lunedì 29 agosto. La dottoressa Grassi andrà così ad aumentare il numero delle persone, attualmente tre, che si occupano dell'ufficio comunicazione del Comune.