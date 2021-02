Il sindaco di Villa Cortese punta al bis e si ricandida

Il sindaco Barlocco punta al bis e si ricandida

Il sindaco uscente Alessandro Barlocco annuncia la sua ricandidatura in vista della prossima tornata elettorale. Il 44enne insegnante prosegue sulla strada tracciata negli ultimi cinque anni ma iniziata già nel 1997 quando fu per la prima volta consigliere comunale con Bruno Dell’Acqua. Barlocco è poi stato assessore nei due lustri di Amministrazione guidata da Giovanni Alborghetti, ricoprendo anche la carica di vicesindaco tra il 2011 e il 2016. Nella primavera di quell’anno circa ottenne la preferenza di circa il 56% dei villacortesini, indossando così la fascia tricolore. Quasi cinque anni sono passati e Insieme per Villa si affiderà nuovamente a lui per provare a rimanere a capo dell’ente di piazza del Carroccio.

“Insieme per Villa c’è anche per le prossime elezioni – annuncia orgoglioso Barlocco – Ci siamo messi in moto per scrivere il nuovo programma secondo i principi che da sempre ispirano la nostra lista civica e che ci hanno guidato in questi anni di amministrazione: partecipazione, attenzione ai bisogni dei cittadini, impegno per garantire buoni servizi alla persona, attenzione al territorio e all’ambiente, valorizzazione delle associazioni locali e delle altre forme di aggregazione, apertura alle imprese del territorio per promuovere opportunità di lavoro e di sviluppo, gestione attenta del denaro pubblico. Il gruppo, che ringrazio, mi ha proposto di ricandidarmi alla carica di sindaco. Ho accettato volentieri di mettermi nuovamente a disposizione per la nostra comunità di Villa Cortese con la consapevolezza di essere affiancato nella fase di campagna e, speriamo, anche per i prossimi anni di amministrazione da un gruppo di persone competenti, appassionate del nostro paese, che hanno voglia di mettersi a disposizione degli altri”.