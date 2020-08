Vacanze all’insegna dello sport per il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin, che ieri ha conquistato il Passo Gavia in sella alla sua bici. Nonostante un imprevisto…

Il sindaco di San Giorgio conquista il Passo Gavia (ma viene morso da un cane)

Vacanze all’insegna dello sport per il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin, che ieri ha conquistato il Passo Gavia in sella alla sua bici. Escursione, come da lui stesso raccontato su facebook, non priva di un imprevisto: un cane che custodiva un gregge lo ha morso alla gamba. Comunque nulla di serio, per fortuna.

Questo il suo racconto:

Passo Gavia fatto!! Partenza da Bormio, una splendida salita di quasi 27 km mai difficile con un panorama incantevole. Sosta a Santa Caterina per un caffè e poi su per i tornanti del mitico Gavia. Unico piccolo inconveniente un “morsetto” di un cane che custodiva un gregge. Mi sono chiesto perché ha morsicato me e non la mia “signora” sarà forse perché c’era ciccia appetitosa nelle mie gambe . Per il resto tutto bene, una semplice e rapida visita al pronto soccorso di Sondalo per precauzione. Alla prossima salita!!

