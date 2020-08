“Il sindaco di Milano considera i Comuni dell’hinterland di serie B”

“Forse Beppe Sala considera i Comuni dell’hinterland di serie B”: è l’affondo del consigliere regionale della Lega Silvia Scurati contro il sindaco di Milano

L’attacco del rappresentante lumbard nasce in merito ai lavori di sistemazione dell’incrocio sulla SP 109 a Nerviano e alle lungaggini del cantiere

“Esprimo solidarietà al sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, per la situazione di disagio venutasi a creare sul suo territorio. Città Metropolitana prima chiede ai sindaci ordinanze urgenti e poi di fatto sparisce senza proseguire con i lavori. In otto mesi, come sottolinea il sindaco, c’è di fatto un cantiere a cielo aperto totalmente a rilento, per non dire fermo: dove sono finiti coloro che devono rispettare il crono-programma? Il sindaco della città Metropolitana sa che esistono situazioni come queste? Il problema è stato più volte esposto dall’Amministrazione comunale nervianese, alla quale nessuno si è degnato di dare risposta. Chiediamo pertanto che chi dovrebbe governare Città Metropolitana dia una risposta ai sindaci che svolgono quotidianamente tra mille fatiche e carichi burocratici il proprio lavoro”.