Il sindaco di Boffalora eletto presidente del distretto magentino dell'Asst Ovest

Il Sindaco di Boffalora sopra Ticino, Sabina Doniselli, è stata eletta Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Magentino dell’ASST Ovest Milanese.

Il sindaco di Boffalora eletto presidente

Ieri pomeriggio, 5 dicembre 2022, si è svolta, all’Ospedale di Magenta, l’assemblea dei sindaci del Distretto del Magentino per eleggere il presidente ed il vicepresidente, in attuazione alla nuova normativa regionale della riforma della sanità (Legge 22/2021) che prevede una partecipazione sempre più attiva del territorio e dei comuni alle politiche sanitarie. Con votazione unanime è stata scelta come presidente Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora sopra Ticino e nel ruolo di vicepresidente Luca del Gobbo, primo cittadino di Magenta. Entrambi sono stati scelti tra i componenti dell’assemblea con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

Il distretto di Magenta comprende i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

Verifiche e controlli sull'operato dell'Asst

L’Assemblea di Distretto, attraverso i Sindaci o loro delegati, è un organismo fondamentale introdotto dalla riforma della sanità regionale per la formulazione di piani di sviluppo dell’offerta socio sanitaria.

Le funzioni dell’Assemblea del Distretto consistono nel verificare l’applicazione della programmazione territoriale sanitaria e sociosanitaria nel Distretto, nel contribuire ai processi di integrazione delle attività sociosanitarie con gli interventi socioassistenziali, nel formulare proposte e pareri, tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, e nel contribuire all’individuazione di potenziali progettazioni condivise per la programmazione sociale di zona.