Il sindaco di Arese candidata alle Regionali

Il sindaco Michela Palestra sarà la candidata capolista della lista civica a sostegno di Majorino Presidente.

La notizia è stata data ieri sera, martedì 20 dicembre, durante il Consiglio comunale in adunanza straordinaria. E’ stata la stessa Michela Palestra, non senza un po' di emozione, a rendere nota la sua scelta di candidarsi come Consigliere regionale nelle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Le è stato chiesto di essere capolista della lista del Movimento Lombardi Civici Europeisti, che si presenterà nella coalizione di centro sinistra, a sostegno della candidatura a Presidente di Pierfrancesco Majorino, e anche questa volta ha deciso di non sottrarsi a una nuova sfida.

“Non nascondiamo il nostro orgoglio per questo importante riconoscimento, anche fuori dalla nostra città, del percorso di civismo autentico fatto da Michela, e noi con lei, in più di dieci anni, partito dalle piccole cose e cresciuto grazie al grande impegno, alla passione e alla competenza che Michela ha messo a disposizione generosamente alla nostra comunità cittadina come Sindaco e a Città Metropolitana di Milano come Vicesindaco – ha detto Un Forum per la Città - In bocca al lupo Michela! Comunque andrà, noi - e siamo certi molti altri - saremo al tuo fianco per contribuire a cambiare anche la Lombardia!”.

Le congratulazioni sono arrivate anche dal vicesindaco Luca Nuvoli: “In questi cinque anni al suo fianco ho visto l'impegno e la dedizione che ha messo al servizio della nostra città e sono sicuro che saprà fare altrettanto per tutti i cittadini lombardi. In bocca al lupo per questa tua nuova avventura Michela!”