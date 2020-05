Il sindaco dà i numeri Covid e tira le orecchie a chi sgarra.

Quattro i corbettesi in ospedale, tre presto saranno dimessi. Due guariti, contagi stabili. Cosa succede alla casa di riposo?

“I sospetti Covid sono isolati in un nucleo ad hoc. Grande lavoro degli operatori per mantenere l’isolamento. Gli anziani in struttura stanno abbastanza bene, anche se positivi”, dice il sindaco Marco Ballarini.

Marco Ballarini fa il punto sulla fase 2.

“Soddisfazione per le attività ripartite, un pensiero a palestre e piscine ancora ferme. Se ci comportiamo bene, partiranno presto anche loro. Situazione buona, ma qualcuna non rispetta le regole, in giro ancora troppe persone senza mascherina, che funziona se l’abbiamo tutti. Si può togliere per bere un caffè, se si sta pranzando o si fa intensa attività. Altrimenti va tenuta su naso e bocca. Stiamo sanzionando, dopo aver avvisato, perchè in troppi non rispettano le regole”.

La fase 2

Il sindaco chiede di evitare assembramenti al parco, al cimitero e all’ecocentro che da lunedì riaprono normalmente. I giochi per bimbi restano chiusi perchè sarebbe impossibile tutelare la sicurezza di tutti, parco sportivo utilizzabile ma bisogna igienizzare dopo l’uso. In Comune orari più ampi, ma su appunatmento, così come la biblioteca. Autorizzati dehors in città per favorire le attività commerciali, con una riprogettazione della città, a seguito di un confronto coi commercianti. ripartiti i lavori pubblici.

Nuovi provvedimenti