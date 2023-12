Il rhodense Claudio Scarlino eletto nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

Si è svolto nei giorni scorsi il congresso provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Milano al quale hanno partecipato più di mille iscritte e iscritti del partito. Il congresso è stato vinto da Guglielmo Villani, sindaco del Comune di Ozzero, battendo l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente.

Eletto nel nuovo coordinamento anche il rhodense Claudio Scarlino

Unitamente all’elezione di Villani, è stato eletto anche il nuovo coordinamento provinciale e tra le liste degli eletti, fra i più votati, c’è il rhodense Claudio Scarlino (nella foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Rho.

"Lusingato e sorpreso dei 362 voti ottenuti"

«Sono veramente lusingato e sorpreso dei 362 voti che gli iscritti della provincia mi hanno riservato, non avrei mai immaginato di essere il secondo più votato - afferma il consigliere comunale rhodense - Sarà per me un onore affiancare il nuovo coordinatore provinciale del partito Guglielmo Villani in questo nuovo incarico. Metterò a disposizione la mia conoscenza dei territori per favorire i circoli territoriali nella loro crescita e affermazione all’interno delle istituzioni, mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in quasi 10 anni di Consiglio comunale rhodense.

Il mio ringraziamento al mio capogruppo Andrea Recalcati e al senatore Mario Mantovani

Il mio ringraziamento va sicuramente ai miei amici del circolo rhodense e a tutti i circoli del nord ovest che hanno deciso di sostenere la mia candidatura. Infine ringrazio Andrea Recalcati, mio capogruppo in Consiglio comunale, per avermi sostenuto e appoggiato durante la campagna. Estendo i ringraziamenti al senatore Mario Mantovani e al capogruppo in Consiglio regionale Christian Garavaglia per avermi sostenuto e guidato, facendomi sentire parte importante di un nuovo percorso di rinnovamento che attraverso il nostro partito, avrà ottimi risvolti sui territori della nostra provincia».