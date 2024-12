Il rhodense Christian Colombo nuovo consigliere di Città Metropolitana

Christian Colombo (Lega), di Rho, è nuovo consigliere di Città Metropolitana di Milano. Con lui Giovanni Cuomo di Fratelli d'Italia, subentrano a Ettore Fusco (Lega per Salvini premier) e Alberto Pozzoli (Fratelli d’Italia).

Due nuovi consiglieri metropolitani. L’ordine del giorno del Consiglio metropolitano di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, ha previsto la surroga dei consiglieri Ettore Fusco, del gruppo Lega per Salvini Premier e Alberto Pozzoli, di Fratelli d’Italia, decaduti dalla carica in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale di Opera, di cui erano componenti.

Il consigliere ha così commentato la nomina:

"Con grande emozione e senso di responsabilità, annuncio che oggi è stata ufficialmente ratificata la mia elezione a consigliere metropolitano, in rappresentanza della Lega. La mia elezione avviene in quanto primo degli attuali eleggibili nella lista presentata dal mio partito nel 2021 per l'elezione del Consiglio metropolitano. Oggi raccolgo questa nuova sfida, che affronterò con determinazione e spirito di servizio. Questo incarico rappresenta per me un’ulteriore opportunità per dedicarmi con impegno e dedizione anche a tutta la Città Metropolitana, al mio partito e anche alla cittadinanza del rhodense. Rappresenterò i rhodensi non solo come consigliere comunale ma anche dai banchi dell’opposizione in Consiglio metropolitano. Sono convinto che questa elezione possa dare lustro e maggiore autorevolezza anche alla nostra città. Sarà un impegno svolto a titolo completamente gratuito, come previsto dallo statuto di Città Metropolitana, ma che onorerò con il rispetto delle istituzioni, il mio spirito propositivo e il pragmatismo che mi hanno sempre contraddistinto nelle attività consiliari a Rho, senza risparmiare segnalazioni o critiche per le situazioni di evidente criticità in cui versano gli istituti superiori e le strade provinciali. Le mie priorità di mandato saranno quelle di essere portavoce degli studenti e del personale delle scuole superiori, passando per un attento presidio del territorio e di figura di supporto agli amministratori locali, nel favorire uno sviluppo sostenibile dei contesti urbani e delle comunità rurali. Ringrazio il provinciale della Lega del Ticino per la fiducia dimostrata nella mia candidatura iniziale. Insieme agli consiglieri metropolitani del mio partito sono certo che riusciremo a dare risposte e a intervenire sulle segnalazioni che riceveremo dal territorio".